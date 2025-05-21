فشل جلسة المفاوضات مع ممثّلي سيارات التاكسي الفردي: وزارة النقل توضّح

أعلنت وزارة النقل بأنه خلافا لما تم تداوله في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي مفاده « فشل جلسة المفاوضات مع ممثلين لسواق التاكسي الفردي »، تم صباح أمس الثلاثاء استقبال مجموعة من سواق التاكسي الفردي من قبل مصالحها واعلامهم بأنها ستشرع في النظر مع الهياكل الرسمية المتدخلة في المطالب المقترحة بداية من يوم الثلاثاء 27 ماي 2025.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنها « منفتحة على كل مقترح يحفظ حقوق المهنيين من جهة، ويخدم مصلحة المواطن وينسجم مع سياسة الدولة الاجتماعية من جهة أخرى ».

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