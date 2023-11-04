فضّيّة للبطل يوسف النفاتي في البطولة العربية والإفريقية للسباحة بالزعانف

أحرز السباح التونسي يوسف النفاتي الميدالية الفضية في سباق 100 متر زعانف زوجية، خلال نهائيات البطولة العربية والإفريقية للسباحة بالزعانف، المقامة حاليا بشرم الشيخ في مصر .

يذكر أن البطل التونسي كان قد تعرّض لحادث انكسار أنبوب التنفّس خلال السباق، لكنّه واصل وصعد لمنصة التتويح في المركز الثاني بفارق طفيف عن الفائز الأول بالذهبية.

يشار إلى أن ️البطل يوسف النفاتي حافظ على الرقم القياسي العربي والإفريقي، الذي حققه خلال الألعاب المتوسطية المقامة مؤخرا باليونان.

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