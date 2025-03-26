الرصد الجوي: استحالة رؤية هلال العيد مساء السبت في أي من الدول العربية والإسلامية

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، عن موعد إجراء عملية رصد هلال شهر شوال لعام 1446 هجري، حيث سيتم مراقبة الهلال بعد غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق لـ 29 رمضان 1446 هجري.

ووفقًا للمعطيات الفلكية، لا يمكن رؤية هلال شوال مساء يوم السبت 29 مارس 2025 في أي من الدول العربية والإسلامية،

حيث سيكون الهلال قريبًا جدًا من الشمس والأفق، ورغم مكوثه إلا أن سمكه يكون صغيرًا جدًا.

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