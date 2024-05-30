فلكيا… عيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان

سيكون عيد الأضحى المبارك، وفق الحسابات الفلكية التي أعلنتها مدينة العلوم بتونس، يوم الأحد 16 جوان 2024، حيث يرجّح حسابيا أن يكون يوم الجمعة 7 جوان 2024، حسابيا، فاتحا لشهر ذو الحجة 1445، وذلك إذا ما تم اعتماد الاقتران المركزي وغروب القمر بعد الشمس ومكوث القمر.

وأكدت مدينة العلوم في بلاغ لها، أن « ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخوّلة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية »، موضّحة، أن رؤية الهلال في تونس العاصمة عشية الخميس 6 جوان 2024 ستكون غير ممكنة على اعتبار أن الشمس تغرب يومها على الساعة 19:37 ويغرب القمر على الساعة 20:04، أي بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره (القمر) وقتها 6 ساعات مما يجعل رؤيته غير ممكنة.

ولفتت إلى أن أغلب البلدان الإسلامية قد اعتمدت بداية شهر ذو القعدة يوم 9 ماي الجاري، وعليه فإن يوم تحرّي شهر ذو الحجّة سيكون يوم الخميس 6 جوان 2024، ومن المرجح أن تعتمد يوم الجمعة 7 جوان المقبل، فاتحا لشهر ذو الحجة 1445 بما أن رؤية الهلال ستكون غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة بالنسبة لجنوب القارة الأوروبية وشمال ووسط القارة الافريقية وجنوب القارة الامريكية واقصى شمالها، ومستحيلة من أقصى جنوب القارة الأمريكية وجنوب القارة الإفريقية وكافة القارة الآسيوية وممكنة فقط باستخدام التلسكوب من وسط وشمال القارة الأمريكية.

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