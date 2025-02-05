فلكيا: 1 مارس أول أيام شهر رمضان المعظّم

يُرجح أن يكون، حسب المعطيات الفلكية، يوم السبت 1 مارس 2025، موافقا لغرة شهر رمضان 1446 هجري بتونس، حيث أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون ممكنة بالتليسكوب وبالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام، حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم، اليوم الأربعاء

وبناء على الحسابات الفلكية، سيتم في البلاد التونسية، تحري الهلال يوم الجمعة 28 فيفري 2025 الموافق ل 29 شعبان 1446، حيث تغرب الشمس على الساعة 18:14 ويغرب القمر على الساعة 18:56أي 42 دقيقة بعد غروب الشمس وعندها يكون القمر فوق الأفق ب 7 درجات و53 ثانية وببعد قوسي بالنسبة للشمس حوالي 9 درجات و 25 ثانية، كما يكون عمر القمر عند غروب الشمس 16 ساعة و29 دقيقة.

وبشكل عام، سيكون يوم تحري هلال شهر رمضان لسنة 2025 / 1446، الموافق ل 29 شعبان 1446، يوم الجمعة 28 فيفري 2025، باعتبار أن الاقتران المركزي للقمر يوافق يوم الجمعة المذكورعلى الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش ( أي01:45 بتوقيت تونس)، خاصة أن أغلب البلدان الاسلامية اعتمدت بداية شهر شعبان يوم 31 جانفي 2025.

وستكون رؤية الهلال، حسب بلاغ مدينة العلوم، ممكنة بالتلسكوب وبالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام من الشمال الغربي للقارة الإفريقية وجنوب القارة الأمريكية وبالعين المجردة من وسط وشمال القارة الأمريكية وفقط باستخدام التلسكوب من جنوب القارة الأوروبية وجنوب وشمال الشرقي للقارة الأفريقية، فيما تكون مستحيلة من القارة الأسترالية والقارة الآسيوية.

كلمات البحث :رمضان;فلك