فيتا 2024: حضور ما يفوق 1000 مشارك من 65 دولة

أكّد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، حضور أكثر من 1000 مدير عام عن أكثر من 65 دولة في الدورة السابعة من المؤتمر الدولي « تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا فيتا 2024 تحت شعار « تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستدام وشامل في إفريقيا »، الذي سينعقد يومي 11 و12 جوان 2024 بأحد الفنادق بالعاصمة.

وأبرز المتحدث بأنّ « هذا المنتدى سيشهد مشاركة دول لأوّل مرّة على غرار ناميبيا وجنوب أفريقيا » وهو مخصص لتمويل الاستثمار والتجارة .

وأوضح الجزيريأنّ « جمهورية الكونغو الديمقراطية (RDC) وبولندا ستكونان ضيفتي الشرف في هذه النسخة »، لافتًا إلى أنّ « في هذه الدورة سيقع التركيز على ضرورة إعادة ابتكار التعاون بين الدول الأفريقية والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) ».

وأكّد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أن « النسخة السابعة لـ « فيتا 2024″ ستكون دورة استثنائية، من حيث جودة وأهميّة المشاركين أوالمحتوى »، مشيرًا إلى أنّ « تونس ستستعرض خبراتها وقدراتها في مجال الصناعة، من أجل دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وغيره من القطاعات التي تساهم في التنمية الإقتصادية في إفريقيا ».

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