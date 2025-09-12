فيتش ترفع تصنيف تونس إلى «- B » مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى « B- » مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف يعكس تحسنا في الوضع الخارجي لتونس مع انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية وارتفاع مرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكان اخر تصنيف لتونس من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ، ‭‭CCC+‬‬ في شهر سبتمبر من سنة 2024، فيما أبرزت الوكالة حينها أن « الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026″.

