فيتش رايتنغ تبقي على تصنيف تونس الإئتماني في مستوى -ccc

قررت وكالة الترقيم « فيتش رايتنغ »، الإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى « CCC- ».

وأرجعت وكالة الترقيم، في بيانها الصحفي الصّادر، اليوم السبت 09 ديسمبر 2023، قرارها بالأساس إلى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.

وأكدت فيتش أن تحسن الترقيم السيادي التونسي يظل رهين نفاذ أفضل لمصادر للتمويل الخارجي بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الكفيلة بتقليص عجز الميزانية.

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