فيتش رايتنغ ترفع من تصنيف تونس الائتماني إلى « +CCC »

رفعت وكالة التصنيف الأمريكية « فيتش رايتنغ »، من تصنيف تونس الائتماني إلى « سي سي سي إيجابي » مقابل تصنيف « سي سي سي سلبي »، قبل ذلك، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وقالت فيتش « الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026″.

وأضافت « نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة ».

كلمات البحث :تصنيف;تونس;فيتش رايتنغ