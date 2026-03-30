فيلم صوفيا لظافر العابدين يتحصل على جائزة أفضل مخرج بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي

فاز الفنّان ظافر العابدين بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه « صوفيا » وذلك ضمن فعاليات مهرجان « مانشستر السينمائي الدولي »، الذي انتظم في الفترة الفاصلة بين 19 و29 مارس 2026، وقد كان استقبال جمهور المهرجان لهذا العمل ملفتا وهامّا.

والفيلم هو إنتاج تونسي بريطاني مشترك، تدور أحداثه حول « إميلي » التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها « صوفيا » على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما، ولكن تحوّل حلم اللقاء الهادئ إلى كابوس حين اختفت « صوفيـا » فجأة لتجــد « إميلي » نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

