في اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية: تونس تؤكد رفضها لقانون إعدام الأسرى

شاركت المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة، على مستوى المندوبين، بطلب من دولة فلسطين، لبحث التصدي لجرائم وانتهاكات الكيان المحتل في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك إقرار « كنيست » الاحتلال لقانون عنصري حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكّدت المندوبة الدائمة بالنيابة ضحى الشويخ، بالمناسبة، موقف تونس الرافض لما تتعرّض له المقدّسات الإسلامية من انتهاكات جسيمة، ورفضها القاطع لإقرار القانون العنصري لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بالقاهرة.

وجدّدت الشويخ، في هذا السياق، موقف تونس المبدئي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

