في برقيتي تهنئة: وزيرا خارجية تونس وروسيا يُؤكدان متانة علاقات التعاون بين البلدين

تبادل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، برقيتي تهنئة، أكّدا من خلالهما على عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين تونس وروسيا، والتي تستمد مقوّماتها من عراقة وتجذر الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع الشعبين الصديقين، وذلك في إطار إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية (الاتحاد السوفياتي سابقا بتاريخ 11 جويلية 1956) .

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات الثنائية، وبما شهدته من تطور متواصل على مدى العقود السبعة الماضية، والتي ترتكز على الحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وعلى التعاون المثمر في مجالات عدّة لا سيما الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية.

وجدّد الجانبان، بهذه المناسبة، حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة التشاور في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

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