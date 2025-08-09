في شارع بورقيبة بالعاصمة: خيمة تعريفية بأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار المفروض على غزة

انتظم مساء اليوم السبت، بقلب شارع بورقيبة بتونس العاصمة ، نشاط تعريفي بأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار المفروض على غزة ضمن جملة من الأنشطة التعريفية التي أقيمت اليوم السبت 9 اوت 2025 بعدد من مدن العالم للتعريف بأسطول الصمود العالمي وهو مبادرة تتكون من 4 مبادرات اساسية، وفق ما صرح به عضو هيئة أسطول الصمود المغاربي،غسان الهنشيري لصحفي (وات) .

واضاف الهنشيري، ان الخيمة التعريفية التي تم نصبها بشارع بورقيبة، تعد الأولى منذ إرساء هذه المبادرة وذلك قصد التعريف بهذا الأسطول البحري الذي ستنطلق سفنه من إسبانيا يوم 31 اوت 2025 في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة

ويتكون هذا الاسطول البحري من اربع مبادرات هي اسطول الصمود المغاربي واسطول الحرية والحركة العالمية نحو غزة وصمود نوسانتارا.

وحسب الهنشيري، من المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي من تونس يوم 4 سبتمبر 2025.

وذكر المتحدث أيضا ، أن باب تسجيل التونسيين الراغبين في الالتحاق بالأسطول قد أغلق اليوم السبت وان العدد التقريبي يناهز 300 مشاركا، مشيرا إلى أن عدد السفن التي ستشارك في الأسطول هو الذي سيحدد عدد الركاب المحتملين .

وقال الهنشيري ، إن المشاركين سيخضعون لدورات تدريبية في الغرض في علاقة بالأسطول البحري الذي شدد على أنه « أسطول إنساني بالأساس لكسر الحصار المفروض من أشهر على قطاع غزة وسكانه المحرومين من أطنان من المساعدات المكدسة في معبر رفح البري » .

ولفت إلى أن الأسطول سيحمل بعض المساعدات الأولية ومنها حليب الأطفال والأدوية مبرزا أن كل اشكال الاسناد والمساعدة مفتوحة امام التونسيين بهدف دعم الصمود الفلسطيني في مواجهة التجويع و الإبادة الجماعية.

ومن المنتظر حسب المتحدث، ان تقام خيمات تعريفية اخرى باسطول الصمود المغاربي.

وشارك عدد من الأطفال في ورشة رسم مخصصة لهم كما فتح أمام العموم سجل لكتابة رسائل الدعم والمساندة للاسطول البحري .

وسجل اكثر من 6 آلاف ناشط من دول عديدة أسماءهم للمشاركة في الاسطول العالمي الذي ساهمت لحد الآن 44 دولة في التحضير له وسيضم عشرات السفن ومئات المشاركين ،حسب ما جاء في منشورات تعريفية تم توزيعها على المواطنين الذين زاروا الخيمة التعريفية مساء اليوم.

كلمات البحث :أسطول الصمود المغاربي;خيمة تعريفية;غزة