في مستشفى سهلول بسوسة: نجاح أول عملية لاستئصال اضطرابات نبضات القلب بتقنية متطورة

نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول في خطوة نوعية لتعزيز جراحة القلب في تونس، في إجراء أول عملية لاستئصال اضطرابات نبضات القلب باستخدام نظام « Rythmia » المتطور، الذي يتيح تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا موجّهًا لهذه الحالات المعقدة.

وقد تمت العملية تحت إشراف الأستاذ إلياس النفاتي، رئيس قسم جراحة القلب والشرايين، والأستاذ وليد نعيجة، رئيس قسم التخدير والإنعاش، وكلّلت بالنجاح.

واعتبرت وزارة الصحة أن الإنجاز قفزة نوعية في الطب التونسي و نجاح طبي دقيق في إختصاص نادر يعزز انجازات المجال الطبي في تونس بكفاءات وخبرات تونسية تكرس مبدأ التعويل على الذات والسعي إلى تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من اضطرابات قلبية معقدة.

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