في نشرة محينة .. سحب رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي وبالجهات الشرقية للشمال والوسط



أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة محيّنة في حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، وجود سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة في هذه الأثناء بأقصى الشمال الغربي وبالجهات الشرقية للشمال والوسط ومحليا بالجنوب الغربي لتشمل تدريجيا ولايتي صفاقس وقابس.

وكان المعهد، أفاد في نشرة سابقة من عشية اليوم الأحد، بأن الطقس يتواصل، بقيّة اليوم، أحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل.

كما تهب الرّياح شماليّة غربيّة بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى مؤقتا أثناء ظهورالسحب الرعدية.

وتتراوح الحرارة ليلا عامّة بين 16 و20 درجة ولا تتعدى 14 درجة بالمرتفعات الغربيّة.

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