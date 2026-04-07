في 72 ساعة فقط… طفلان يستعيدان الحياة في المنستير بفضل عمليّتيْ زرع كبد

نجحت الفرق الطبية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في إجراء عمليتي زرع كبد لطفلين خلال 72 ساعة فقط.

وقد أُجريت العملية الأولى لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات يوم 3 أفريل، فيما أُجريت العملية الثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات يوم 6 أفريل بصفة استعجالية.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أن سرعة التدخل و دقة العمل وتكامل الفرق أنقذت حياتين، فهذا النجاح يؤكد أن المستشفى العمومي قادر وأن الكفاءات التونسية تتميّز.

كلمات البحث :المنستير;زرع كبد;طفل;عملية