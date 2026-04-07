في 72 ساعة فقط… طفلان يستعيدان الحياة في المنستير بفضل عمليّتيْ زرع كبد

اخر تحديث : 07/04/2026
نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

نجحت الفرق الطبية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في إجراء عمليتي زرع كبد لطفلين خلال 72 ساعة فقط.
وقد أُجريت العملية الأولى لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات يوم 3 أفريل، فيما أُجريت العملية الثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات يوم 6 أفريل بصفة استعجالية.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أن سرعة التدخل و دقة العمل وتكامل الفرق أنقذت حياتين، فهذا النجاح يؤكد أن المستشفى العمومي قادر وأن الكفاءات التونسية تتميّز.


