قابس: إنجاز طبي جديد في قسم جراحة العيون بالمستشفى الجامعي

نجح فريق جراحة العيون بالمستشفى الجامعي بقابس يوم الخميس، في إجراء أول عملية زراعة نسيج أمنيوسي (زراعة قرنية) بالمستشفى، والتي تمت بنجاح لمريض شاب يعاني من قرحة عميقة في القرنية.

وقد تمت العملية تحت إشراف الدكتور ياسين بلغيث، وبالتعاون مع فريق المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء وبنك الدم بقابس.

كما أجرى الفريق الطبي مؤخرًا 9 عمليات لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات الطبية باستخدام تقنية « الفاكو » لأول مرة.

ويهدف هذا الإنجاز وفق بلاغ صادر غن وزارة الصحة، إلى توفير خدمات علاجية متقدمة لمرضى العيون في مناطق الجنوب .

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