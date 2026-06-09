قابس: اتفاقية لتمويل عدد من المشاريع البلدية

تم يوم الاثنين 08 جوان 2026، بقصر بلدية قابس إمضاء اتفاقية تمويل بين شركة « فرحة الهيشة » ممثلة في ممثلها القانوني وبلدية قابس ممثلة في الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية محمد الشريف الطاهر.وذلك تحت اشراف والي قابس

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تمويل عدد من المشاريع البلدية، حيث ستوفر شركة « فرحة الهيشة » خلال هذه الفترة مبلغًا قدره 300 ألف دينار. وسيُخصص جزء من هذا المبلغ لتركيز واقيات شمسية للمحلات التجارية بسوق الحناء بجارة بما يساهم في توحيد واجهاتها وتحسين المشهد العمراني بالسوق.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تكريس المسؤولية المجتمعية لشركة « فرحة الهيشة » وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية والانفتاح على محيطها، بما من شأنه الإسهام في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة لفائدة متساكني الجهة.

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