قابس: انقطاع الماء في عدد من المعتمديات إلى غاية غدًا الجمعة

تشهد معتمديات الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنّوش وقابس الغربية، من ولاية قابس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الخميس، وفق ما أعلن إقليم قابس للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.

وأشار إقليم قابس، في بلاغ نشرته شركة استغلال وتوزيع المياه، الى إمكانية استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الجمعة 23 فيفري 2024 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.

وأكد أن هذا الانقطاع يأتي جراء حدوث عطب مفاجئ، اليوم الخميس، على قناة جلب مياه شطّ الفجيج الحامة قطر 1000مم على مستوى منطقة بوعطوش الحامة، ولاية قابس.

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