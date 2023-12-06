قابس: حجز مسدس ناري نوع ولثر عيار 5.57 مم

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقابس بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من حجز سلاح ناري نوع Walther عيار 5.57 مم وعدد 25 إطلاقة من ذات العيار على ملك نفر يتولى إخفائه لدى صديق.
للغرض تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس حيث أذنت بفتح محضر « موضوع مسك وحيازة سلاح ناري وذخيرة نارية بدون رخصة » والاحتفاظ بذي الشبهة والأبحاث متواصلة.
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