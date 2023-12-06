قابس: حجز مسدس ناري نوع ولثر عيار 5.57 مم

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قابس: حجز مسدس و32 خرطوشة لدى مداهمة منزل أوقفت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس المدينة، بالتنسيق مع النيابة العمومية شخ ...

قابس: ايقاف شخص بحوزته مجموعة من اسلحة مخبأة في منزله تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس خلا ...

حجز مسدس وبنادق صيد وخراطيش أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، أنه على اثر توفر معلومات لدى ...

بنزرت: حجز مسدس ناري وعدد من الإطلاقات تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت اليوم السبت 19 جانفي 2019، بن ...