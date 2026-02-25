قابس: رجة أرضية بقوة 2.9 درجة في كتانة

رجة أرضية قابس

سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، علـى الساعــة 05 و 24 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، وبلغت قوتهـا 2.9 درجة علـى سلـم ريشتـر.
وحُدد بمركز الرجة حسب التحاليل الأولية بــ 33.93 درجة خط عرض و بــ 10.39 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شرق كتانة من ولاية قابس.
وقد شعر بها مواطنون من الجهة، وفق ما أكده معهد الرصد الجوي في بلاغ صباح اليوم.


