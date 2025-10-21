قابس: مسيرة شعبية للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة



شهدت ولاية قابس اليوم الثلاثاء، إضرابًا عاما جهويا دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل، وقد بلغت نسبة الاستجابة له بمنطقة قابس الكبرى في حدود 95 بالمائة، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل سليم الناصفي.

وبين الناصفي ان العمل قد تواصل ببعض القطاعات الحيوية لتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، والتى من بينها خدمات الاستعجالي.

وتعطلت الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية، واغلقت الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق والمتاجر والمقاهي بمنطقة قابس أبوابها، وبدت الحركة شبه متوقفة بشوارع المدينة.

وقد تم تنظيم مسيرة شعبية للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، وترديد عديد الشعارات من بينها: « الشعب يريد تفكيك الوحدات » و « قابس حرة حرة والتلوث على برّه » .

من جهتها، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحزبا العمال والمسار الديمقراطي الإجتماعي في بيانات لها، عن دعم التحرّكات الإحتجاجية لأهالي قابس ومساندتها، ضدّ الوضع البيئي والصحي الكارثي الناتج عن الأنشطة الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي.

