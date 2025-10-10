قافلة صحيّة عسكرية بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين

تنظّم وزارة الدفاع الوطني يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، بالمدرسة الابتدائية بمنطقة عين جنان من معتمدية فوسانة بولاية القصرين، قافلة صحيّة عسكريّة متعدّدة الاختصاصات لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بمشاركة حوالي 33 من الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة العسكريّة.

وستقدّم هذه القافلة لفائدة سكان الجهة خدمات صحية وعيادات طبية في 11 اختصاصا، على غرار، الطب العام، طبّ الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض العيون، الأمراض الصدرية، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، الأمراض الجلدية، أمراض المعدة والأمعاء، أمراض القلب والشرايين، إلى جانب أمراض المفاصل وجراحة العظام والتصوير الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني دأبت في السنوات الأخيرة وبصفة دورية على تنظيم قوافل صحيّة عسكرية في العديد من المناطق الداخلية والنائية، وذلك في إطار معاضدتها للمجهود الوطني في تقريب الخدمات الصحيّة إلى متساكني تلك الجهات.

