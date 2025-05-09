قبلي: التلميذ اياس معالي يفوز بالمرتبة الثانية في البطولة العالمية للحساب الذهني بتايوان

فاز التلميذ وعضو الفريق الوطني للحساب الذهني اياس معالي، بالمرتبة الثانية عالميا، خلال البطولة التي اقيمت مطلع الشهر الجاري بتايوان بمشاركة 20 دولة، وفق ما اكدته منسقة الفريق الوطني للحساب الذهني وداد عبد القادر صباح اليوم الجمعة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

واوضحت عبد القادر ان الفريق الوطني في هذه البطولة العالمية، تكوّن من 4 مشاركين، تحصل جميعهم على مراتب مميزة هذه في البطولة التي انقسمت الى 6 مجموعات كل مجموعة متكونة من 150 طفلا يقوم كل واحد منهم بانجاز 50 عملية حسابية في دقيقتين ثم 50 عملية في 30 ثانية ليتم اثرها جمع النقاط التي تحصل عليها كل مشارك.

من ناحيته، اكد التلميذ بالسنة الرابعة ابتدائي باحد المدارس الابتدائية الخاصة بقبلي وعضو الفريق الوطني للحساب الذهني اياس معالي، انه شارك في التصفيات التي اجريت في تركيا في شهر جانفي الماضي والتي ترشح عبرها الى نهائيات البطولة العالمية في الحساب الذهني، التي دارت فعالياتها مؤخرا بتايوان، ليفوز (يوم 4 ماي الجاري) بالمرتبة الثانية عالميا من خلال تحصله على مجموع نقاط يعادل 430 نقطة في مجموع العمليات الحسابية التي قام بها، متقدما على المشاركين من العديد من الدول.

وشجّع معالي بالمناسبة، على الاقبال على تعلم الحساب الذهني، الذي اكد انه يساعد كثيرا في التكوين المعرفي للتلاميذ.

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