قبلي: حصول قسمين بالمستشفى الجهوي بقبلي على الصبغة الجامعية

تحصّل قسما أمراض القلب وجراحة وتقويم العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي الأسبوع المنقضي على الصبغة الجامعية، وهو ما يعتبر مكسبا سيسمح بإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية والارتقاء بها الى مستوى الخط الثالث الجامعي، وفق ما صرّح به المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المكني، في تصريح لصحفي « وات »، أن حصول هذين القسمين على الصبغة الجامعية هو ثمرة تطوّر القطاع الصحي بالجهة سواء من ناحية الإطارات الطبية المختصة او من ناحية التجهيزات، حيث يشرف على هذه الأقسام أطباء استشفائيين جامعيين، وفرق شبه طبية متكاملة، علاوة على تدعيمها من قبل وزارة الاشراف بتجهيزات متطورة مكنت من رفع نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وساهمت في تعزيز النشاط الطبي وسمحت باجراء عمليات جراحية دقيقة ونوعية.

وبهذا المكسب يصبح عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي 3 اقسام، حيث تم سابقا منح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والانعاش، ويجري العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الاشراف على تطوير 3 اقسام أخرى للحصول على نفس الصبغة، وهي قسم امراض الدم السريري، وقسم امراض المعدة، الى جانب قسم الطب الشرعي، وفق نفس المصدر.

كلمات البحث :الصبغة الجامعية;قبلي;مستشفى جهوي