قبول مطالب الافراج عن 9 تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا

قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن، من أجل الغش في امتحان الباكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الإثنين 8 جوان 2026 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، أصدرت يوم 5 جوان الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات.

وقد تم ضبط التلاميذ (تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة) بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا، يوم 4 جوان 2026، بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.

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