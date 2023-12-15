قرار إلغاء العمل برخص وكلاء بيع السيارات.. رئاسة الحكومة توضّح

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة، صحة التاريخ الوارد ببلاغها الصادر اثر جلسة العمل الوزارية يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 حول إلغاء العمل بقرار المجلس الوزاري المضيق المؤرخ في 22 جوان 2016، والمتعلق برخص وكلاء بيع السيارات، ولم يتسرب أي خطأ للتاريخ المذكور كما تداولته بعض وسائل الاعلام.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن قرار جلسة العمل الوزارية ليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 هدفه الغاء وضعية ترتبت عنها عدة اشكاليات تطبيقية.

مع الإشارة الى أن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس الوزارية لا تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

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