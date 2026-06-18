قرض بقيمة 61.3 مليون يورو لدعم تحول الطاقة في تونس

أسند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، قرضا بقيمة 61،3 مليون أورو لإنشاء محطّة طاقة شمسية فولطاضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس.

ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستنجز في اطار مشروع مشترك بين شركتي « سكاتك » النرويجية و »أيولوس » اليابانية، نحو 252 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد.

وستتولى أعمال بناء المحطة شركة « سكاتك الخبنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية »، التي تأسست في تونس خصيصا لتنفيذ المشروع.

وسيسهم المشروع في دعم الأمن الطاقي في تونس وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال تنويع المزيج الطاقي الوطني وتقليص اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي.

وعند دخول المحطة مرحلة التشغيل، من المتوقع أن تولد ما يقارب 252 جيغاواط من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة سنويا، مما سيساعد على خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية بنحو 107 آلاف طن على مدى عمرها التشغيلي.

كما سيساعد المشروع على تعزيز تمويل القطاع الخاص لمشاريع الطاقات المتجددة على نطاق واسع. والحزمة التمويلية، المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستكون مدعومة بضمان لتحمل الخسارة الأولى وذلك في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة +، فيما ستُغطّى مشاركة البنك الأوروبي للاستثمار من خلال مكوّن الربط ضمن اتفاقية ضمان الهيكل المفتوح التابعة للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس +.

كما يستفيد المشروع بمنحة بقيمة 5،5 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ستخصص للمساهمة في تمويل البنية التحتية المرتبطة بنقل الطاقة.

وتندرج هذه المنحة ضمن حزمة تمويل أوسع بقيمة 35،8 مليون يورو، تُنفذ في إطار مبادرة البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم استثمارات الطاقة المتجددة في تونس.

ويشكل المشروع جزء من برنامج « لزمات الطاقة المتجددة »، الذي أطلقته تونس في عام 2022 بطاقة إجمالية تبلغ 1،7 جيغاواط بهدف تحقيق هدفها الطموح لتوليد 35 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030. وصرح المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر « تكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة في ظل التحديات الراهنة التي تهدد أمن الطاقة فضلا عن ان نجاح المشروع يعكس التقدم الملموس الذي تحرزه الحكومة التونسية في تنفيذ أجندتها الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة وتحويله ».

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس « يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لدعم جهود تونس الرامية إلى توفير طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة لمواطنيها، بما ينسجم مع أهدافها الوطنية. وتابع بالقول « من خلال ذراع التنمية العالمي للبنك الأوروبي للاستثمارونهج « الفريق الأوروبي »سنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لبناء منظومة طاقة أكثر أماناً وقدرة على الصمود ».

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني، « استنادًا إلى روح مذكرة التفاهم حول الطاقة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في جوان 2024، يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ مبادرات عملية لدعم قطاع الطاقة المتجددة في تونس وتعزيز أمن الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

ويشمل التمويل حزمة تعاون فني مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويل من صندوق المساهمين الخاص، بهدف دعم أنشطة بناء القدرات وتلبية احتياجات القوى العاملة الناشئة في قطاع الطاقة، مع التركيز على منطقتي سيدي بوزيد وقابس.

ومنذ بدء عملياته في تونس سنة 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 3 مليارات أورو في 90 مشروعا في جميع أنحاء البلاد، مقدما الدعم لحوالي الفي مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة من خلال المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وات

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