قرى الأطفال « س و س » تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تحت شعار « في العيد الكبير… فرحة الصغير، أجرها كبير » أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « س و س » حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حسب بلاغ الجمعية على صفحتها على فيسبوك.

ودعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « س و س » في بلاغها التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية و إدخال فرحة العيد على نحو 10 آلاف مستفيد.

ولفتت الجمعية الى ان هذه الحملة تندرج في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل التي يختزلها عيد الأضحى مشددة على ان المساهمة في هذه الحملة هي فرصة لتقاسم الخير وإدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر حسب تقديرها.

وأضافت انه يمكن للراغبين في المساهمة في الحملة التبرع بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني www.sosve.tn وعبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الواب وعلى حسابها بالبريد التونسي عبر الاستظهار برمز 905 وكذلك من خلال آلية الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 (بقيمة 2 دينار للإرسالية الواحدة).

كما يمكن للتونسيين الذين يودون تقديم اضاحي بطريقة مباشرة (علوشحي) الاتصال بالقرى ال4 (ڨمرت سليانة المحرس اكودة) أو بمقرات مكاتب الجمعية بجندوبة وسيدي بوزيد ومدنين وجربة والعلا و حاسي الفريد أو الاتصال بالرقم 58371002.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال « س و س » تتكفل بما يقارب 10 آلاف مستفيد في أكثر من 2300 عائلة، ويشمل نشاطها حاليا 12ولاية. وهي تسعى ضمن برنامج عملها لسنة 2026 إلى بلوغ 12 ألف مستفيد في 14 ولاية قبل موفى السنة.

