قريبا: بعث أوّل معهد هندسة تونسي متخصّص في الذكاء الاصطناعي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير بحضور سفيرة المملكة المتحدّة بتونس Helen Winterton يوم 16 أفريل 2024، بالعاصمة على افتتاح التظاهرة العلمية حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية الاقتصاد تحت عنوان » الذكاء الاصطناعي، اقتصاد مستدام ومرن ».

وأكّد منصف بوكثير في كلمته، أنّ الندوة الثنائية حول « الذكاء الاصطناعي من أجل اقتصاد مرن » تؤكّد ديناميكية ممتازة وتنوّعا للتعاون التونسي البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة بعد التوقيع على مذكّرة التفاهم بين حكومتي تونس والمملكة المتحدة في فيفري 2023 والذي يمثّل انتقالا من التعاون إلى شراكة كاملة، ممّا يفتح فرص تعاون واسعة.

كما أشاد الوزير بما أحرزته تونس في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى القاري والدولي وفقا لمؤشّر أكسفورد الحكومي لجاهزية الذكاء الاصطناعي، حيث تحتلّ تونس المرتبة الرابعة إفريقيا والمرتبة 81 من بين 193 دولة، ويمثّل البحث العلمي المجال الذي تظهر فيه تونس إمكانياتها، وهي تحتلّ المرتبة الثالثة إفريقيا والمرتبة 50 دوليا وفقا لعدد المنشورات العلمية.

وبالمناسبة، أكّد منصف بوكثير أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتزمة بتعزيز رؤية تونس لعام 2035 من أجل تعزيز مجتمع قائم على المعرفة، حيث ستواصل دعم تطوير برامج الذكاء الاصطناعي في مختلف المؤسّسات التونسية مع الاستفادة الكاملة من القدرة التي أثبتتها تونس لتدريب الموارد المؤهّلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، معلنا بأنّ الوزارة تعمل على وضع اللّمسات الأخيرة لبعث أوّل معهد هندسة متخصّص في الذكاء الاصطناعي بجامعة تونس، وسيكون جاهزا خلال شهر سبتمبر المقبل.

من جانبها ثمّنت سفيرة المملكة المتحدة في تونس Helen Winterton انعقاد الندوة التي تندرج في إطار التعاون المتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين تونس والمملكة المتحدّة وبحضور خيرة الخبراء بين الجانبين بهدف التركيز على الرابط القائم بين الذكاء الاصطناعي والصمود الاقتصادي وهو ما سيمهّد الطريق لمبادرات أخرى في المستقبل، مضيفة أنّ الذكاء الاصطناعي يوفّر إمكانات اقتصادية هائلة ولكنّه يتطلب أيضًا الكثير من البحث والعناية لمواجهة المخاطر واغتنام الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية التي تنعقد يومي 16 و17 أفريل 2024 بحضور سامي إطارات الوزارة والجامعات وعدد من الخبراء والباحثين الدوليين من تونس والملكة المتحدّة وممثلي الهياكل المختصة وعدد من أصحاب المشاريع الناشئة، إلى تحديد دور الذكاء الاصطناعي وآفاق استعمالاته في تطوير الاقتصاد التونسي. وسيتمّ رفع أهمّ التوصيات التي تم استخلاصها من مختلف أشغال التظاهرة إلى اللّجنة المشتركة التونسية البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي المزمع انعقادها بتونس في أواخر أفريل 2024.

كلمات البحث :الذكاء الاصطناعي;تونس;معهد هندسة