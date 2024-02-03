قصف مدفعي للاحتلال على بلدتي رميش وعيتا الشعب جنوب لبنان

تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الصهيوني، مساء السبت، على بلدتي رميش وعيتا الشعب جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران الحربي حلق فوق منطقة الزهراني، وأطلق بالونات حرارية فوق أكثر من بلدة على الساحل ومنها الصرفند وعدلون.

وأضافت أن قصفا متقطعا استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب، بالتزامن مع إطلاق قنابل إضاءة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة بيت ليف.

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