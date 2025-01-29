قضية أنستالينغو: المحكمة تنهي استنطاق المتهمين وتستمع الى مرافعات المحامين يوم 4 فيفري 2025

أنهت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، يوم الثلاثاء، استنطاق المتهمين في قضية « انستالينغو » وقررت تأخير النظر فيها إلى يوم 4 فيفري 2025 مع تخصيص تلك الجلسة لسماع مرافعات المحامين، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع ،المحامي مختار الجماعي .

وأوضح الجماعي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ان جلسة أمس والتي بدأت منذ العاشرة صباحا و انتهت في حدود الثامنة ليلا خصصت للاستنطاقات وتوجيه الاسئلة لجميع المتهمين المحالين أمامها عدى الافراد الذين هم بحالة فرار او من رفض منهم المثول امام هيئة المحكمة وهو فقط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .

ويشمل ملف « انستالينغو » عشرات المتهمين بينهم سياسيون وصحفيون ومدونون وامنيون . وانطلقت الابحاث بشأن هذه القضية منذ سبتمبر 2021 من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 التي اذنت آنذاك بالاحتفاظ بـ6 اشخاص يعملون بشركة منتصبة بمدينة القلعة الكبرى(ولاية سوسة) مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق وذلك بعد ورود معلومات أمنية بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

وقال الجماعي، أيضا إن هيئة المحكمة سخرت مختصا في لغة الاشارة لدى استنطاق الصحفية شذى حاج مبارك وتشمل قائمة المتهمين الى جانبها أكثر من 40 شخصا .

من جهة اخرى قال المحامي «إن المحكمة وانطلاقا من محتويات الملفات وما وجهته اليوم من اسئلة الى المتهمين ستحكم بعدم سماع الدعوى بالنظر لعدم وجدود جرائم » ،حسب قوله لكنه ابدى في المقابل تخوفا حيال الظروف الحالية للقضاء والتي تدفع الى » التشائم من الاحكام التي قد تكون قاسية »، حسب توقعه.

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