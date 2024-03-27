قضية اغتيال بلعيد : أحكام تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أيمن شطيبة، في نقطة اعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمة.

وأضاف شطيبة أن الدائرة المذكورة قضت، إثر ساعات من المفاوضة القانونية، عقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل.

وقضت المحكمة، ايضا، بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين آخرين لاتصال القضاء بعد تتبعهم من أجل التهم ذاتها في قضايا آخرى. كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.

وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، حسب شطيبة، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.

ولم يحدد شطيبة المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبين الإعدام والسجن بقية العمر.

ورفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح امس الثلاثاء، جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد للمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك بعد أن استمعت الى الطلبات الاخيرة للمتهمين وتدوينها.

وكانت تلك الدائرة استأنفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين.

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