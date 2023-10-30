قضية التآمر على أمن الدولة.. هيئة الدفاع عن الموقوفين تودع مطلب إفراج لدى دائرة الاتهام

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، أنها أودعت اليوم الإثنين، مطلبا مباشرا في الإفراج عن الموقوفين في هذه القضية، لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، عملا بأحكام الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية، في انتظار تعيين جلسة في أقرب الآجال للنظر في هذا المطلب.

وأفادت الهيئة، في بلاغ نشرته اليوم جبهة الخلاص الوطني على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، بأنها كانت قدمت يوم 23 أكتوبر الجاري، إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، مطلب إفراج عن ستة موقوفين في هذه القضية، إلا أن قاضي التّحقيق رفض ضمنيا الإفراج عنهم، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على إيقافهم، ورغم عدم توفر أي دليل على الإدانة، حسب تعبيرها.

وتشمل قائمة الموقوفين كلا من عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري) و جوهر بن مبارك (قيادي بجبهة الخلاص الوطني) وغازي الشواشي (أمين عام سابق لحزب التيار الديمقراطي) ومحمد خيام التركي (سياسي ورجل أعمال) وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) ورضا بالحاج (عضو سابق بحركة نداء تونس).

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