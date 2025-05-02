قضية « التسفير » : صدور أحكام ابتدائية تتراوح بين 18 و36 سنة سجنا

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سنة سجنا في قضية ما يعرف بـ « التسفير » مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام .

وشملت القضية، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق ارهابي و وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي و الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد أجنبي و مواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية و التبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفرأشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية .

وفي ما يلي تفاصيل الأحكام :

علي العريض 34 سنة.

نور الدين قندوز 36 سنة.

هشام السعدي 36 سنة.

لطفي الهمامي 28 سنة.

عبد الكريم العبيدي 26 سنة.

فتحي البلدي 26 سنة.

سيف الدين الرايس 24 سنة.

سامي الشعار 18 سنة.

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