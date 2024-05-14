قضية انستالينغو: محكمة التعقيب تقرر تأجيل النظر إلى 28 ماي الجاري

قرّرت الدّائرة 27 بمحكمة التعقيب بتونس اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، تأجيل النظر في قضيّة « أنستالينغو » المتّهمة فيها الصّحفية شذى الحاج مبارك، من بين متهمين آخرين، إلى يوم 28 ماي الجاري.

وأفاد سهيل مديمغ، محامي الصحفية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ المرافعات المتعلقة بهذه القضيّة تأجّلت بدورها إلى ذلك التاريخ.

وكانت محكمة التعقيب بتونس قررت في 15 مارس 2024 ، تأجيل النظر في ملف « انستالينغو » الذي يتم فيه تتبع الصحفية شذى الحاج مبارك وفق ما اعلنته نقابة الصحفيين التونسيين .

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسوسة 2 قد قرّرت يوم 19 جوان 2023 حفظ جميع التّهم في حقّ شذى مبارك المتهمة في قضية انستالينغو إلى جانب متهمين آخرين، بعد حوالي سنتين من التحقيق غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت هذا القرار وصدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسّجن يوم 22 جويلية 2023، لتبقى مودعة بالسّجن إلى حدّ الآن.

وتعود أطوار قضيّة شركة « أنستالينغو » إلى 13 سبتمبر 2021 حيث قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فتح بحث تحقيقي في حق مجموعة من المشتبه بهم في قضية « شركة انستالينغو » المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة)، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وقد وجهت للمظنون فيهم تهم « تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي »، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.

ويصل عدد المتّهمين في هذه القضيّة إلى 51 متهما من بينهم رجال أعمال وسياسيّين وأمنيين، يحاكم البعض منهم في حالة سراح وآخرين في حالة فرار.

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