قضية شكري بلعيد: 23 سنة سجناً لبشير العكرمي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في قضية الشهيد شكري بلعيد.

وقد حُكم على بشير العكرمي بالسجن لمدة 23 سنة، فيما حُكم على الحبيب اللوز بالسجن لمدة 13 سنة.

وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن القضيتان، تعلّقتا وفق المصدر ذاته، بجملة التجاوزات والاخلالات التي شابت المسار الاجرائي للقضية التحقيقية المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد (الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله).

وأوضح أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بابتدائية تونس، أصدرت حكما يقضي بسجن بشير العكرمي مدة عشرة أعوام، من أجل جرائم تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية، وتعمد اخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف.

وأضاف أن نفس الدائرة أصدرت حكما بسجن بشير العكرمي والحبيب اللوز وحسن بن بريك مدة ثلاثة عشر عاما، من أجل جرائم وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم ارهابية، وافشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية، بقصد المساعدة على ارتكابها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها.

