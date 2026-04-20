قطب إفريقي للطب التكاملي محور جلسة عمل بين تونس والصين

استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم 20 أفريل 2026، وفد جامعة جيانغشي للطب الصيني التقليدي، لتسريع تنفيذ مشاريع ملموسة و شراكة عملية على غرار إطلاق مشروع لإنتاج أدوية مُعَيَّرة انطلاقًا من النباتات الطبية التونسية وفق المعايير الدولية، بما يفتح آفاق التصدير نحو إفريقيا.

كما تطرق اللقاء إلى مساعي بعث الطب التكاملي داخل مصلحة الطب التقليدي بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، بالشراكة مع كلية الطب بتونس، لتأهيل كفاءات تونسية وإفريقية وإطلاق برامج مشتركة تونسية–صينية لتطوير بروتوكولات علاجية مبتكرة، تجمع بين الخبرة الطبية الوطنية والتكنولوجيا الحديثة.

وتتجه تونس لترسيخ موقعها كمنصة إقليمية للطب التكاملي، ضمن تعاون ثلاثي (تونس–الصين–إفريقيا) قائم على نقل المعرفة وتثمين الموارد الطبيعية.

