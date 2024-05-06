قطب مكافحة الإرهاب يأذن بفتح بحث عدلي ضدّ المنصف المرزوقي

أكّدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أنّه تم الاذن بفتح بحث عدلي ضدّ رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.

وأرجعت المتحدثة ذلك إلى « ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمد المرزوقي عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم ومن بينهم ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق اول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الارهاب متوليا اشهار أسمائهم وصفاتهم بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم وهو ما يشكل جناية على معنى احكام الفصلين 71 و78 من قانون مكافحة الارهاب.

وأضافت حنان قدّاس أنّه تم الاذن بمعاينة محتوى تلك الندوة والأطراف المتداخلة فيها والذين شاركوا في كشف هويات الاطراف المذكورة اسما ولقبا وصفة والتشهير بهم وبغيرهم ووضعهم صلب قائمة.

وأكدت المتحدثة بأنه تم على اثر استكمال الابحاث الاولية فتح بحث تحقيقي وادراج من أثثوا تلك الندوة التي تم تداولها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وشاركوا ذلك الفعل الاجرامي بالتفتيش، كما تم الحصول على الاذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر وتم تعهيد احد قضاة التحقيق ممن لم يكن ضمن القائمة المذكورة بالبحث كما تم طلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة.

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