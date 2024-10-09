قفصة: اخماد حريق بمصنع لصناعة زيوت السيارات بالمنطقة الصناعية بالعڨيلة

تمكنت فرق الحماية المدنية بقفصة، عشية اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع صناعة زيوت السيارات بالمنطقة الصناعة العڨيلة، وفق ما اكده العميد والمدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة مبروك السعفي.

وأضاف مبروك السعفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم اخماد هذا الحريق الذي نتج عن اشتعال كمية من الوقود بالمصنع تقدر ب40ـ الف لتر، وقد تمت السيطرة على النيران قبل أن تنتشر وتطال كامل المصنع.

ولفت إلى أن 5 شاحنات إطفاء من الحماية المدنية تولت عملية الإطفاء بمشاركة سيارة إسعاف دون تسجيل أي أضرار.

وأوضح السعفي أن أسباب الحريق مازالت مجهولة في انتظار استكمال الابحاث من قبل الأجهزة الأمنية.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية فإن فرق الاطفاء تمكنت في وقت وجيز من السيطرة على الحريق (حوالي 40000 لتر من مادة الفيول ) ومحاصرته من جميع الجوانب والحيلولة دون انتشاره الى داخل المصانع و تفادي حصول خسائر مادية كادت أن تكون كبيرة.

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