قفصة: منع مرور شاحنات نقل الفسفاط من وسط المدينة

أصدر والي قفصة سليم فروجة، قرارا يمنع مرور الشاحنات الثقيلة المحملة بمادة الفسفاط كامل أيام الأسبوع بوسط قفصة المدينة وذلك بداية من اليوم الأربعاء وفق بلاغ صادر عن الولاية

وورد في البلاغ أنه تقرر دعوة الشاحنات الثقيلة المحملة بمادة الفسفاط والقادمة من جهة المتلوي إلى المرور بالطريق الحزامية عبر المفترق الرابط بينها وبين الطريق الوطنية عدد3 ، إضافة إلى دعوة الشاحنات الثقيلة القادمة من معتمدية أم العرايس « طريق السطح » إلى المرور بالطريق الحزامية عبر المفترق الرابط بينها وبين الطريق الجهوية عدد 201.

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