قلعة الأندلس: إصابة 18 راكبًا إثر إنقلاب حافلة صغيرة

تولت فرق النجدة والانقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة التدخل إثر حادث مرور بالطريقة الوطنية رقم 08 على مستوى منطقة برج يوسف من معتمدية قلعة الأندلس تمثل في انقلاب حافلة صغيرة الحجم تابعة لعملة مركب تجاري خاص مما تسبب في اصابة 18 راكبا بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وأكد المتحدث باسم الحماية المدنية أنه تم اسعاف المصابين ونقلهم الى كل من مستشفى محمود الماطري والمنجي سليم والرابطة وشارل نيكول كما تم إرجاع الحافلة إلى وضعها الأصلي بالإستعانة بآلة تراكس تابعة لبلدية الجهة.

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