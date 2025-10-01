قناة عبرية: سلاح البحرية سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود

أعلنت القناة 13 العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح البحرية للاحتلال سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.

وأكدت وسائل إعلام للكيان أنّ عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس، وأنه سيتم بعد الانتهاء من السيطرة على أسطول الصمود ترحيل النشطاء إلى دولهم.

وكشفت سلطات الكيان أنّها نقلت ركاب سفن أسطول الصمود العالمي التي تم اعتراضها إلى أحد موانئ الاحتلال.

