قنصلية تونس بطرابلس تدعو التونسيين في ليبيا إلى «توخي أقصى درجات الحذر»

دعت القنصلية العامة للتونس بطرابلس، اليوم الأربعاء، المواطنين التونسيين المقيمين والموجودين بليبيا وخاصة بالعاصمة طرابلس إلى « توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتفادي مغادرة مقرات إقامتهم أو التنقل خارجها إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية ».

وشهدت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس اضطرابا منذ الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء الماضيين بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، وفق تقارير إعلامية.

وأكدت القنصلية التونسية، في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، ضرورة متابعة كل ما يصدر من مستجد عنها وعن السفارة التونسية وكذلك متابعة البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بخصوص الوضع الأمني وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وأضافت أنه بإمكانهم الاتصال بالقنصلية العامة على مدار الساعة أو التواصل معها عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».

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