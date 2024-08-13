قيس سعيد: الشعب التونسي لا يقبل إلا بالإنتصار على اللوبيات

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى 68 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى مناطق لبيض وأولاد عقيل وجلمة وضيعة فلاحية بمنطقة الشارع من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وبئر عمامة التابعة لبئر الحفي ومدخل مدينة القيروان، حيث استمع إلى مشاغل المواطنين.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي يخوض اليوم حرب تحرير وطنية وسيخرج منها منتصرا لأنه لا يقبل إلا بالإنتصار على اللوبيات التي تحاول التنكيل بالمواطنين والمواطنات في كل مرافق الحياة.

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