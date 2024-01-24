قيس سعيد يعين 3 وزراء و 3 كتاب دولة جدد في الحكومة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد وهم:

- فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط

- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

- لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني

- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي

- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية

وتأتي هذه التعيينات لسد الشغوات في وزارات الاقتصاد والتخطيط (منذ أكتوبر 2023) والصناعة والمناجم والطاقة ( منذ ماي 2023) والتشغيل والتكوين المهني (منذ فيفري 2023).

ويشار إلى أن التعيينات الجديدة شهدت إحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأدى الأعضاء الجدد ، اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

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