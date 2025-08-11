قيس سعيد يقوم بزيارة غير معلنة للمبنى الذي سيكون مقرّا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر اليوم الاثنين، الحادي عشر من شهر أوت الجاري، بزيارة غير معلنة للمبنى الذي سيكون مقرّا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وأوصى رئيس الدّولة بالإسراع بترميم هذا المبنى وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه في أقرب الآجال حتى يتمّ تركيز هذه المؤسسة الدستورية وتُباشر مهامها في أفضل الظروف بعد أن تمّ استكمال الإطار التشريعي والترتيبي كاملا بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 والأمر عدد 246 لسنة 2025 المؤرّخ في 8 ماي 2025.

