قيس سعيّد يهنئ عبد المجيد تبون بعد فوزه بعهدة رئاسية ثانية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتقديم التهاني له بعد إعادة انتخابه، متمنيا له مزيد النجاح والتوفيق، ومؤكدا على الروابط الأخوية المتميزة بين تونس والجزائر والعزم الثابت على مزيد تطويرها والمضي قدما معا لمواصلة بناء مستقبل مشترك.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت، بنسبة 94.65 بالمائة، حسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلن عنها اليوم الأحد رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقد تحصل عبد المجيد تبون على5329253 صوت معبر عنه.

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