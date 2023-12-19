قيس سعيّد يهنّئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، ظهر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة .
وكانت هذه المكالمة فرصة تناول فيها الرئيسان علاقات الأخوة التاريخية الممتازة بين البلدين والشعبين وافاق تطويرها في كافة المجالات .
كما تم التطرق بالمناسبة إلى مسائل إقليمية ودولية وفي مقدمتها الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم.
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