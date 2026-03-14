قيمة المدخرات من العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود يوم 13 مارس 2026

تجاوزت المدخرات من العملة الصعبة قيمة 25،4 مليار دينار، إلى يوم 13 مارس 2026، ما يعادل 107 أيّام توريد، مقابل 23،2 مليار دينار (ما يعادل 102 أيّام توريد)، إلى التاريخ ذاته من سنة 2025، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي تولى نشرها البنك المركزي التونسي أمس، الجمعة.

ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بنمو عائدات العمل، بنسبة 6 بالمائة، لتقدر ب1،7 مليار دينار، والعائدات السياحية، بنسبة 4،8 بالمائة، لتصل إلى مستوى 1،1 مليار دينار منذ بداية السنة إلى حدود يوم 10 مارس 2026. في ما يهم خدمة الدين الخارجي، فقد استقرّت عند 1،3 مليار دينار، إلى حدود يوم 10 مارس 2026.

وأظهرت المعطيات الإحصائية للمركزي التونسي، أيضا، تطوّر إجمالي المعاملات بين البنوك، بنسبة 11،2 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 3،3 مليار دينار، في 13 مارس 2025، إلى 3،7 مليار دينار، حاليا.

في المقابل فإنّ إجمالي حجم إعادة التمويل قارب 11 مليار دينار، إلى حدود يوم 13 مارس 2026، مقابل 13،3 مليار دينار، قبل ذلك بسنة، ما يمثل تراجعا، بنسبة 18 بالمائة.

كلمات البحث :العملة الصعبة;توريد;مدّخرات